Sull'edizione odierna de Il Mattino c'è ampio spazio per il calcio nel taglio alto con la Juventus protagonista e ancora alla ricerca del nuovo allenatore: "Juve, Sarri sbarca a Milano ma rispunta l'ipotesi Guardiola", si legge nel titolo che apre a nuove piste per una telenovela che sembra ormai giunta alle ultime puntate. C'è risalto anche per il Napoli che sta lavorando sul mercato e ad un possibile colpo importante: "Pressing per Rodriguez. Il Napoli: 40 milioni per l'asso colombiano", si legge sulla prima pagina, mentre in basso c'è spazio anche per i problemi di Maradona: "Il ricovero! Lo choc dopo la rottura con la moglie. Maradona: non dormo più. Diego nella casa del sonno".