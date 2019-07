Il Mattino: "Arrivato Elmas. Il Napoli torna su Lozano"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino pone in taglio alto la situazione relativa al mercato del Napoli, titolando: "Arrivato Elmas. Intrigo James ed il Napoli torna su Lozano". Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti rimane fiducioso sulla trattativa per il colombiano del Real Madrid, ma nel frattempo il Napoli torna anche su Lozano del PSV Eindhoven. Ma la trattativa per il messicano è frenata dalla presenza di Mino Raiola, che no ha digerito la cessione di tutti i diritti di immagine nell'affare Manolas. Uno scoglio in più da superare per De Laurentiis.