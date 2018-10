Il Mattino attacca: "Juve, solito rigore: CR7 e arbitro ribaltano l'Empoli"

Gol, sorpassi e controsorpassi a San Siro dove il Milan si è conquistato un successo importantissimo contro la Sampdoria, in una partita che sembrava mettersi ancora una volta male. GATTUSO VARA IL 4-4-2 - Non c'è Bonaventura e Gattuso ha l'occasione di schierare contemporaneamente...

Inter, nuova chance per Gagliardini: favorito su Borja Valero

Ghoulam convocato per la Roma, Koulibaly: "Bentornato fratello"

Juventus, De Sciglio: "Bello tornare in campo e conquistare i tre punti"

Oggi in TV, la serie A ed i posticipi europei

Dramma Leicester, Dybala: "Preghiere per le vittime"

Inter, i convocati di Spalletti per la Lazio: out solo Nainggolan

Napoli, pochi spettatori per la Roma: meno di 30 mila per il big match

Napoli, Ghoulam convocato ma ancora ai box: un mese per il campo

Non solo Napoli-Roma, l'edizione odierna de Il Mattino racconta anche la vittoria della Juventus a Empoli. Col signor Gianpaolo Calvarese nel mirino. "Juve, il solito rigore: l'arbitro e CR7 ribaltano gli azzurri", è infatti il titolo del quotidiano napoletano. Contatto tra Bennacer e Dybala in area e massima punizione "quasi inventata - si legge - che ha spianato alla Juventus la strada verso la rimonta".

