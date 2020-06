Il Mattino: "Attesa per il faccia a faccia tra De Laurentiis e la squadra"

Oggi dovrebbe essere il grande giorno in cui in casa Napoli si proverà a districare la matassa relativa agli stipendi ed Il Mattino titola: "Grande attesa". Oggi il numero uno azzurro, farà molto probabilmente la sua attesa apparizione a Castel Volturno per incontrare Gattuso e la squadra: lo ha promesso ad Insigne che la riunione per discutere degli stipendi non dovrebbe avvenire più al telefono. Dopo i discorsi dei primi di maggio, il presidente non ha più affrontato la questione dei tagli legati al lockdown. Tornerà a farlo nel faccia a faccia di oggi, il primo dopo quasi 6 mesi.