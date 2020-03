Il Mattino: "Barça-Napoli si gioca nel Camp Nou vuoto"

L'edizione odierna de Il Mattino titola: "Barça-Napoli si gioca nel Camp Nou vuoto". Le nubi poco alla volta si diradano. L'incertezza sta trasformando in quello che tutti si auspicavano fin dal primo momento in cui è scoppiata l'emergenza Coronavirus: Barcellona-Napoli a porte chiuse. In Spagna non lo danno ancora per certo, ma la sensazione predominante è quella. Perché dopo aver chiuso le porte di Valencia-Atalanta (questa sera) e Siviglia-Roma (che si giocherà giovedì alle 18.55), manca solo l'ufficialità per vietare ai tifosi (di entrambe le squadre) di accedere al Camp Nou.