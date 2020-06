Il Mattino: "Barcellona, il giallo dei cinque positivi nascosti"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino titola nella pagina riservata allo sport: "Barcellona, il giallo dei cinque positivi nascosti". Cinque calciatori e due membri dello staff tecnico del Barcellona avrebbero contratto il Covid-19. Più nello specifico, si tratterebbe di sette del gruppo squadra che sarebbero (in realtà in Spagna ne sono sicuri) risultate positive al test sierologico, che rileva la presenza degli anticorpi al virus. Nessuno dei sette è attualmente positivo, così come era già emerso dagli esami svolti nei primi giorni di maggio. La Liga spagnola, in ogni caso sarebbe stata a conoscenza del caso ed i sette del gruppo Barcellona rientrano tra i 180 casi che hanno registrato anticorpi al Covid.