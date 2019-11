© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Benevento carico, sprint in 7 tappe", l'apertura de Il Mattino. Che guarda alla capolista di Serie B, il Benevento di mister Filippo Inzaghi: "Il match col Crotone apre il tour de force per chiudere in vetta il girone di andata. Inzaghi può allontanare la prima inseguitrice".