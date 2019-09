Il Mattino: "Benevento, spine bomber"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

"Benevento, spine bomber": tra campo e rinnovi, il Benevento. Come evidenzia Il Mattino, che traccia un punto sulla situazione contrattuale di alcuni calciatori: "La società dopo il rinnovo del contratto con l’esterno Letizia deve sciogliere i nodi Armenteros e Coda: scadenza a giugno. Domani all’«Imbriani» si torna in campo per gli allenamenti".