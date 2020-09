Il Mattino: "Benevento, test ok. Vittoria in rimonta"

Successo in amichevole per il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi ha superato 2-1 la Reggina grazie alle reti di Moncini e Improta che hanno ribaltato il vantaggio iniziale amaranto di Loiacono. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Benevento, test ok. Vittoria in rimonta".