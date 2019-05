Il Mattino: "Bonetto riduce le quote, via libera al Padova di Oughourlian"

"Bonetto riduce le quote, via libera al nuovo Padova di Oughourlian". Il Mattino di Padova apre così la propria edizione odierna. I due patron si sono incontrati un paio d'ore negli uffici milanesi della sede di Amber Italia: insieme fanno il 90% del capitale e hanno deciso di continuare a lavorare insieme. Si va verso una riduzione delle quote di Bonetto a favore del finanziere franco-armeno.