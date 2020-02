"Brexit, campioni a rischio". Questo il titolo a pagina 17 che Il Mattino dedica all'uscita dalla UE della Gran Bretagna che potrebbe avere ripercussioni anche nello sport e nel calcio: "Bufera in Inghilterra con l'uscita dall'Unione Europea i non britannici potrebbero passare da 17 a 13 per squadra. La Federcalcio sta studiando restrizioni per gli stranieri in sintonia con le norme del lavoro in Gran Bretagna".