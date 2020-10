Il Mattino: "Bunker Castelvolturno: il Napoli va in una bolla"

"Bunker Castelvolturno: il Napoli va in una bolla", titola Il Mattino oggi in edicola. Tamponi stamattina a casa, il quarto giro per gli azzurri in otto giorni, e attesa per i responsi, dopo le prime due positività riscontrate a Zielinski e Elmas e al collaboratore Costi che sono in isolamento a casa. Tutti quelli del gruppo squadra tra i 16 calciatori e gli uomini dello staff tecnico che risulteranno negativi al coronavirus cominceranno poi il periodo di isolamento al centro sportivo di Castel Volturno che comincerà stasera o domani mattina (si saprà in giornata). Intanto si stanno mettendo a posto le ultime cose nella struttura che ospiterà gli azzurri in questo periodo. In questo modo gli azzurri potranno restare tutti insieme in una bolla, dormire nell'albergo attiguo al campo di allenamento, e proseguire la preparazione.