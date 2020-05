Il Mattino: "Calcio, in rivolta i medici dei club: "Così non c'è tutela"

"Calcio, in rivolta i medici dei club: "Così non c'è tutela". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina su Il Mattino in edicola stamani: "Sui medici delle società, l'anello più fragile del sistema calcio, cala la mannaia delle responsabilità legale e civile della ripartenza. La commissione medica della Figc sta riscrivendo il protocollo ma, come anticipato da Gravina, asseconderà ogni appunto mosso dal comitato tecnico scientifico della Protezione Civile".