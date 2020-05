Il Mattino: "Calcio, Merkel riparte: Italia al bivio"

"Calcio, Merkel riparte: Italia al bivio". Questo il titolo in prima pagina che Il Mattino dedica alla ripartenza del calcio in Germania mentre in Italia ancora si attende: "La Merkel dà il via libera. La Germania farà da apripista in Europa con la Bundesliga che può riprendere da metà maggio. In Italia ancora nessuna decisione da parte del governo".