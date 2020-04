Il Mattino: "Calcio, road map per la normalità"

"Calcio, road map per la normalità". Questo il titolo a pagina 16 che Il Mattino dedica alla possibile ripresa del campionato di Serie A: "Lo spettro del crac, anche Spadafora spinge per far ripartire lo sport a maggio. Oggi la conference call della Lega per ipotizzare i calendari della Serie A".