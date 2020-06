Il Mattino: "Calcio senza pace, la Lega boccia i calcoli dell'algoritmo"

"Calcio senza pace, la Lega boccia i calcoli dell'algoritmo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in riferimento all'assemblea tenutasi ieri: "Non c'è pace per il calcio italiano. Per la Lega calcio non sarà l'algoritmo a decidere chi vince lo scudetto e chi andrà in B. Quelli che volevano fermare il campionato, adesso si mettono di traverso e fanno scoppiare un'altra grana".