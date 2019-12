Il Mattino: "Callejon, dove sei finito?"

© foto di stefano tedeschi

"Callejon, dove sei finito?", è il titolo scelto stamane da Il Mattino. Quella maglietta azzurra a maniche lunghe anche ad agosto è diventata una sorta di must in casa Napoli. Non ci era abituato nessuno visto anche i climi decisamente caldi di queste parti, ma dopo 7 stagioni di Josè Callejon questo look non fa specie davvero più a nessuno. Benitez, Sarri e per finire Ancelotti sono stati tutti rapiti all'unanimità dalle qualità di Callejon, esterno tuttofare con tanta benzina in corpo e un buon vizio del gol. Eppure dopo aver tanto corso su e giù per la corsia di destra, l'infaticabile treno di Mortil si è fermato. Nemmeno un minuto con Liverpool e Bologna: mai successo prima in 7 stagioni che lo spagnolo rimanesse in panchina che due gare di fila.