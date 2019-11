Il Mattino: "Caos Napoli"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola in prima pagina: "Caos Napoli". Il Napoli avanza, ma piano, in Champions, non andando oltre il pari (1-1) con il Salisburgo nel ritorno al San Paolo. La squadra di Ancelotti costruisce, sciupa, soffre e rinvia la qualificazione. Il gol del messicano Lozano serve a pareggiare. E a fine partita la rivolta dei calciatori azzurri: "Non torniamo in ritiro".