© foto di Giulio Falciai

"Mauro, va' al diavolo se non vieni a Napoli". Queste il titolo sulle parole di Antonio Careca, ex giocatore del Napoli, che si è raccontato in una lunga intervista sulle pagine de Il Mattino. Queste alcune sue risposte e dichiarazioni: "Il San Paolo è unico, non sa cosa si perde rinunciando all'offerta di De Laurentiis. Ma gli azzurri hanno già un bomber da 30 gol: Milik deve solo essere più aiutato".