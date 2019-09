Il Mattino: "Carica Benevento. L'obiettivo 10mila"

© foto di Giacomo Morini

"Carica Benevento. L'obiettivo 10mila": una gara interna che vale molto per il Benevento, impegnato domani contro il Cosenza. A sottolinearlo, è anche il quotidiano Il Mattino: "Il club si affida all’entusiasmo dei tifosi per il match di domani con il Cosenza. Oggi presentazione della sfida di Inzaghi. Il tecnico non cambia e riparte dal 4-4-2".