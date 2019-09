© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino, nella sua sezione sportiva, titola sul Napoli: "Turnover, Carlo con l'arma in più". L'allenatore azzurro Carlo Ancelotti ha impiegato 22 giocatori (tutti meno il terzo portiere Karnezis ed il giovane Gaetano) non sovraccaricando troppo i singoli come minutaggio. Solo in due, Koulibaly e Fabian Ruiz sono rimasti in campo per tutti i 450 minuti, non saltandone quindi neanche uno tra campionato e Champions League. Questa capacità del tecnico di far ruotare la rosa può rivelarsi fondamentale a lungo termine.