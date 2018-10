Il Mattino: "Carlo re Champions, Napoli big d'Europa"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Carlo re Champions, Napoli big d'Europa". Il Mattino celebra così il buon momento europeo dei partenopei, a due giorni dal 2-2 di Parigi. Un pareggio utile e con diversi protagonisti. Per esempio Maksimovic: "Da emarginato a star", scrive il quotidiano, che mette in risalto anche come il girone si giochi sui gol "last minute": non solo Di Maria, in precedenza anche Insigne e Firmino.