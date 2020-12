Il Mattino: "Cavilli sui diritti d'immagine: il rinnovo di Gattuso slitta ancora"

"Cavilli sui diritti d'immagine: il rinnovo di Gattuso slitta ancora", scrive Il Mattino, in edicola. La vasta documentazione preparata dall'ufficio legale del club azzurro è arrivata a inizio mese agli avvocati di Gattuso che la stanno esaminando per apportare delle modifiche, d'intesa con quelli del Napoli. Ci vorrà ancora un po', quindi, per il rinnovo del tecnico pe altri due anni: un accordo che non prevede clausole come desiderato dal calabrese stesso. E ora considerando il periodo di festività la definizione scritta slitterà dopo l'Epifania, anche se i contatto con scambi di mail proseguiranno tra gli staff legali del Napoli.