Il Mattino: "Champions ed Europa League, anche la Uefa pensa ai playoff

"Champions ed Europa League, anche la Uefa pensa ai playoff". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina che Il Mattino dedica all'emergenza Coronavirus che ha colpito anche le coppe europee che ora devono trovare un rimedio per recuperare tutti gli impegni: "Oggi la Lega di A deciderà le nuove date. Si va verso la chiusura del torneo al 30 giugno. Champions ed Europa League verranno asseggnate con le final four e quarti di finale in gara secca".