Il Mattino: "Champions, storica prima volta: un arbitro donna per Juve-Dinamo"

L'edizione odierna de Il Mattino titola in taglio alto: "Champions, storica prima volta: un arbitro donna per Juve-Dinamo". La sfida di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev sarà una sfida storica, non tanto per quanto potrà dire il campo, con la Juventus già qualificata al turno successivo, quanto per chi sarà il direttore di gara. Si tratta di Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una gara di Champions League. La 37enne francese è stata designata per la partita dell'Allianz Stadium, dopo aver già diretto gare di Europa League e la scorsa Supercoppa Europea.