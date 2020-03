Il Mattino: "Cio accerchiato. L'Italia attacca: "Le Olimpiadi vanno rinviate"

"Cio accerchiato. L'Italia attacca: "Le Olimpiadi vanno rinviate". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto su Il Mattino in riferimento al rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020: "Barelli, presidente della Federnuoto europa: "Su Tokyo decisione entro aprile". E Petrucci (Federbasket): "La gente muore, come si possono fare i Giochi a luglio?". Spagna per il rinvio. Malagò ribadisce: "La data di inizio del 24 luglio è un baluardo da difendere".