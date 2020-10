Il Mattino: "Come è bello stare sopra il tavolino bianconero"

vedi letture

Il Napoli vola in campionato e senza la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione sarebbe a punteggio pieno. Così ecco che gli azzurri hanno presentato il ricorso contro le decisioni del Giudice Sportivo, che aveva assegnato la vittoria alla Juventus e la beffa del punto di penalizzazione per i partenopei. E Il Mattino oggi in edicola titola in prima pagina: "Quanto è bello stare sopra il tavolino bianconero". Il Napoli tenterà tutte le vie percorribili per ribaltare il risultato e restituire al campo il verdetto finale.