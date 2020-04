Il Mattino con Paolo Rossi: "Torneremo a giocare e il Napoli farà la storia"

"La profezia di Pablito: torneremo a giocare e il Napoli farà la storia". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in edicola con un'intervista esclusiva a Paolo Rossi: "Per il calcio come per tutti gli altri settori viene giustamente valutato prima di tutto l'aspetto sanitario. È fondamentale che riparta e io sono tra quelli che la pensa così. Però bisognerà ricominciare quando ci saranno tutte le garanzie per poterlo fare, quindici giorni prima o dopo non cambia niente. L'importante sarà riprendere con il ritorno delle squadre nei centri sportivi e concludere la stagione".