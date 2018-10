Il Mattino: "Cori razzisti, la Juve fa ricorso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cori razzisti, la Juve fa ricorso" è il titolo che propone Il Mattino in relazione alla nuova squalifica comminata alla curva della Juventus dopo il match dell'Allianz Stadium contro il Napoli. "Il club bianconero non si arrende: 'Gesti indifendibili ma c'è disparità di trattamento tra noi e le altre società'. Chiesta la riapertura della curva per la gara col Genoa. 'Ci sono le telecamere, perché punire tutti e non i singoli?'".