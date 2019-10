© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino per il Napoli di Carlo Ancelotti: "Crisi Napoli: le cinque stelle non brillano più". "Lozano più Milik al momento danno come risultato qualcosa molto vicino a zero. Lozano più Milik fanno insieme, per intenderci, 72 milioni di euro spesi, ovvero nella classifica dei trasferimenti record sono al primo e al quarto posto. In totale hanno segnato un gol", debutta così il quotidiano partenopeo, che poi rincara la dose: "In questo avvio di stagione sono cinque i flop azzurri: oltre al messicano e al polacco anche Zielinski, Ghoulam e Insigne. Ecco, per Lorenzo non è questione di numeri: tre gol fatti e tre assist. Ma di responsabilità: che ancora non si prende".