Il Mattino: "Da Donnarumma a Esposito: la fuga verso il nord"

"Da Donnarumma a Esposito la fuga verso il nord". Così titola in taglio alto in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano, infatti, nota il gran numero di giocatori di talento che da Napoli, ad esempio Donnarumma del Brescia o Esposito dell'Inter, si spostano a giocare in squadre dell'Italia settentrionale.