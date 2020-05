Il Mattino: "Da Napoli il suggerimento inascoltato: una App per controllare i calciatori"

"Da Napoli il suggerimento inascoltato: una App per controllare i calciatori". Questo il titolo sulle pagine de Il Mattino in edicola stamani in riferimento ad uno strumento innovativo. Il medico del Napoli, Canonico, suggeriva una app per seguire i giocatori lontano dal campo di allenamento dicendo che il ritiro riduce ma non annulla rischi di contagio".