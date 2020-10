Il Mattino, Darko Kovacevic: "Il Napoli è un Equipazo. Gattuso ricorda il Cholo"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ad un'intervista a Darko Kovacevic, primatista di reti con la Real Sociedad nelle competizioni Uefa per club: "Il Napoli è un Equipazo. Gattuso ricorda il Cholo". Parla la bandiera dei prossimi avversari degli azzurri: "La Real è una squadra compatta e con talento. Silva ha portato esperienza, gli altri sono mossi da un animo basco. Il capitano, Oyarzabal, segna e regala assist, è un toro, difficile da marcare, gioca lì da una vita". Poi analizza la gara parlando del gran periodo di forma degli spagnoli, ma anche di come il Napoli sappia giocare a calcio ed affronti le partite a viso aperto. Su Gattuso invece ha pochi dubbi: "Da calciatore dava tutto per la squadra, come adesso da tecnico: aveva una mentalità basca. Mi ricorda molto l'Atletico Madrid e il Cholo Simeone".