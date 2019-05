Il Mattino, De Laurentiis: "Il secondo posto non era scontato"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in prima pagina, in taglio basso, dedica spazio al Napoli con le parole di Aurelio De Laurentiis che preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la festa di fine stagione con squadra e società a Villa d'Angelo: "Il secondo posto non era scontato". Il presidente degli azzurri è in vena di complimenti: "Anno eccezionale con Carlo. Era difficile confermarci".