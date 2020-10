Il Mattino: "DeLa abbassa la penale. Gattuso pronto a firmare per altri due anni"

"DeLa abbassa la penale. Gattuso pronto a firmare per altri due anni": così in taglio alto Il Mattino, che in apertura si occupa anche del futuro del tecnico azzurro. Passi avanti per il rinnovo di Gattuso, sempre più al centro del progetto Napoli: De Laurentiis è pronto ad abbassare la penale che scatterebbe in caso di addio anticipato, sul tavolo un rinnovo di due anni.