Il Mattino: "Dries a quota 100. 'Napoli casa mia'"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens di nuovo protagonista in quel di Napoli. I due gol messi a segno contro la Stella Rossa garantiscono ai partenopei di continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un rendimento, quello del belga, che Il Mattino analizza nel pezzo "Dries a quota 100. 'Napoli casa mia'". "Serata da incorniciare per l'attaccante con la doppietta alla Stella Rossa - si legge -. Il belga supera cavani nella classifica dei bomber azzurri in Europa".