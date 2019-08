© foto di stefano tedeschi

Il mercato degli attaccanti in questa sessione di mercato è sembrato più una partita a scacchi, con tutti in attesa che qualcuna altro facesse la prima mossa. Mossa che potrebbe arrivare in questi giorni, con Edin Dzeko pronto ad innescare un effetto domino, come titolato dall'edizione odierna de Il Mattino: "Dzeko apre il domino degli attaccanti". Il giallorosso è promesso sposo dell'Inter, con la Roma che si butterebbe poi su Gonzalo Higuain. Resterebbe così scoperta la Juventus, che a quel punto potrebbe affondare il colpo su Mauro Icardi.