Il Mattino e il primo ko di Gattuso: "Il Napoli scivola male, impantanato in se stesso"

vedi letture

E' arrivata la prima sconfitta in campionato per il Napoli di Rino Gattuso, imbrigliato dal Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il Mattino titola: "Il Napoli scivola male, impantanato in se stesso". Non è la fine del mondo la prima caduta stagionale, ma è una bella sveglia che suona in casa Napoli. Impantanati in loro stessi gli azzurri, dopo aver giocato con poco fuoco, come se il gol dovesse arrivare per germinazione naturale e non attraverso i doverosi cambi di ritmo. Le attese sono ben altre sotto il profilo dello spettacolo: è come aspettarsi champagne, caviale ed ostriche e ritrovarsi davanti bruschette e crocchette di patate. E' una sconfitta pesante, in un match che avrebbe potuto spingere il Napoli in seconda posizione. La stagione è lunga ed estenuante, ed un inciampo può capitare, ma la brutta prestazione rimane.