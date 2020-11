Il Mattino e l'addio a Maradona, re del calcio: "Grazie"

"Grazie" titola Il Mattino in apertura su Diego Armando Maradona. Addio al re del calcio in una prima pagina tutta dedicata al Pibe de Oro. Spazio ad alcune interviste come il presidente Ferlaino, ma anche l'avversario con la Juve Stefano Tacconi o lo scrittore Giuseppe Montesano o il cantautore Nino D'Angelo. Poi due delle sue frasi più iconiche: "Il primo gol? Un poco con la cabeza de Maradona y un otro poco con la mano de Dios". E ancora: "L'Italia si ricorda di Napoli solo quando c'è la Nazionale. L'Italia vi ignora tutto l'anno per il resto siete terroni".