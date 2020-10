Il Mattino e l'allarme Coronavirus che ritorna: "Più contagi, lo sport trema"

vedi letture

L'apertura delle pagine sportive odierne del Mattino è dedicata all'allarme Coronavirus che sta scuotendo lo sport in generale, al di là del calcio. Notizia di ieri è infatti l'abbandono del Giro d'Italia da parte di Yates, risultato positivo. Anche in Serie A, poi, si è registrato un nuovo caso nelle ultime ore, quello di Barak dell'Hellas, e intanto in casa UEFA, a Nyon, scatta l'allarme per le coppe il cui inizio è in programma tra dieci giorni. "Più contagi, lo sport trema", è l'efficace titolo di apertura scelto dal quotidiano di Napoli.