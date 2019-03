Il Mattino e l'eurorivale del Napoli: "Tutte le trappole dell'Arsenal"

"Tutte le trappole dell'Arsenal". Con questo titolo Il Mattino si sofferma anche sullo sport in prima pagina. In taglio basso c'è spazio al sorteggio d'Europa League, che ha visto il Napoli pescare il sodalizio inglese. Ieri anche una brutta notizia per Carlo Ancelotti, riportata dallo stesso quotidiano: "Insigne fermo per 3 settimane".