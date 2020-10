Il Mattino, e l'incubo dell'AZ: "Non siamo la squadra Covid"

Quest'oggi Il Mattino dedica spazio all'incubo dell'AZ Alkmaar, club che il Napoli deve affrontare oggi in Europa League: "Non siamo la squadra Covid". Per via del virus solo diciannove giocatori a Napoli, temperatura controllata all'aeroporto e in hotel e poi la seduta di allenamento al San Paolo: "Vorremmo che tutto fosse normale". Di certo non un'atmosfera da scampagnata per gli olandesi, che in ogni caso sono atterrati nel capoluogo campano intorno alle 13 di ieri e hanno raggiunto l'hotel Britannique per il pranzo. A questo punto l'Asl potrà intervenire solo se tra i calciatori o lo staff dovessero evidenziarsi sintomi o problemi di salute.