© foto di stefano tedeschi

"E la Lega piomba nel caos"; questo il titolo de Il Mattino dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè. Miccichè decide di lasciare nel giorno in cui il prefetto Giuseppe Pecoraro, a capo della Procura federale, consegna l'istruttoria conclusiva sulle modalità con cui si è arrivati, venti mesi fa, all'elezione di Micciché. Di fatto, lasciando intendere che l'elezione sarebbe nulla, perché sarebbe stato violato lo statuto in vigore in quei giorni. Pecoraro, nella sua relazione, fa riferimento anche ad altre irregolarità piuttosto gravi e pesanti.