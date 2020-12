Il Mattino e la maglia dei miracoli: "8 gol segnati, zero subiti"

Il Mattino scrive della maglia Kombat Pro Special indossata ultimamente dal Napoli e diventata già un amuleto: "8 gol segnati, zero subiti". E' la casacca che ricorda quella dell'Argentina di Maradona, con cui i partenopei hanno collezionato 2 vittorie, 8 gol fatti e 0 subiti. Insigne ha bagnato la nuova maglia con due gol, due assist e due prestazioni da leader vero. Che successo: pre ordini già andati a ruba sul sito ufficiale del club per la nuova divisa, tant'è che non potrà essere più prenotabile per qualche settimana.