Il Mattino e la Panchina d'Oro: "Festa Allegri, beffa Sarri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mattino dedica spazio quest'oggi alla premiazione andata in scena ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per la Panchina d'Oro, trofeo dedicato al miglior allenatore della stagione precedente. "Festa Allegri, beffa Sarri" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo che poi scrive: "All'allenatore della Juve il premio Panchina d'oro per il 2018: solo secondo l'ex tecnico azzurro, alla pari col laziale Inzaghi. A Maurizio non bastano i 91 punti dell'ultimo campionato: ha ottenuto otto preferenze, anche Ancelotti ha votato per lui".