Il Mattino, e la paura del Napoli: "Idea bolla preventiva per evitare i contagi"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sul Napoli che giocherà in Europa League contro l'AZ decimato dal Covid: "Idea bolla preventiva per evitare i contagi". Da Castel Volturno arrivano delle sorte di comandamenti: cercate di non andare a cena fuori, evitate l'abbraccio dei tifosi, se proprio dovete uscire assicuratevi che il vostro tavolo sia distanziato dagli altri. La vera paura è quella di un nuovo lockdown nel calcio. Il protocollo basta per salvaguardare la salute dei giocatori? I giri di parole non si addicono ai giri di campo ed è evidente che anche nel Napoli c'è chi pensa che forse una bolla, come quella vissuta per i contagi di Zielinski ed Elmas possa essere la soluzione per andare avanti con meno ansie.