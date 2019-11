Il Mattino e le parole di Sacchi: "Mele marce nello spogliatoio"

"Mele marce nello spogliatoio". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio alto, l'edizione odierna de Il Mattino a proposito dell'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi. Il mister, infatti, ha dichiarato a proposito della situazione attuale del Napoli: "Ora come ora ci sono delle mele marce all'interno dello spogliatoio azzurro e solo il tecnico Carlo Ancelotti sa come fare".