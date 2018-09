Il Mattino: "È Mertens il jolly del Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"È Mertens il jolly del Napoli" titola Il Mattino oggi in edicola: "Dries è partito sempre dalla panchina ma sarà fondamentale per il turnover. Con la Nazionale ha riportato una lussazione alla spalla. In Belgio sicuri: niente di grave". Nell'articolo di spalla: "Chiriches operato tornerà tra 5 mesi. Il difensore si è infortunato con la Romania: a fine settimana inizierà la riabilitazione".