Il Mattino: "E Ronaldo dà il cinque all'aria"

Il Mattino nella sua edizione odierna dà spazio in prima pagina nel taglio basso a Cristiano Ronaldo con il titolo seguente: "Dà il cinque all'aria". Prima ancora dell'inizio della gara il portoghese scende dal pullman allo Stadium e si avvia verso gli spogliatoi come se nulla fosse. Il suo atteggiamento - si legge a pagina 14 - è talmente naturale da indurlo a mimare il consueto gesto del saluto ai bambini che solitamente accolgono i bianconeri prima delle gare casalinghe. Per lui, infatti, è come se ci fossero anche adesso che gli stadi sono interdetti al pubblico.