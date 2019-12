Sconfitta interna per il Napoli che è stato battuto al San Paolo 2-1 dal Parma. Fischi per la squadra, in particolar modo per Lorenzo Insigne, fischiato al momento dell'uscita. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "E' tutto da rifare. Gattuso, esordio choc. Disastro capitano".